Про це повідомляє Укренерго у Telegram-каналі.
У компанії зазначили, що в інші години обмеження застосовувати не будуть.
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, графіки відключень світла в Україні діють з 17:00 до 23:00.
Раніше ми писали про те, що з 27 липня графіки відключення у Києві зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему. Таке рішення ухвалено ДТЕК на прохання “Укренерго”, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
- Голова “Укренерго” повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться
- Укренерго: Вночі російська армія атакувала об’єкти енергетики у двох областях України
- Директор Центру досліджень енергетики назвав два сценарії проходження зимового періоду: в обох присутні обмеження електроенергії