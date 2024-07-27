У неділю, 28 липня, графіки відключень світла в Україні діятимуть лише з 18:00 до 22:00. У цей час енергетики будуть застосовувати одну чергу відключень.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram-каналі.

У компанії зазначили, що в інші години обмеження застосовувати не будуть.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, графіки відключень світла в Україні діють з 17:00 до 23:00.

Раніше ми писали про те, що з 27 липня графіки відключення у Києві зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему. Таке рішення ухвалено ДТЕК на прохання “Укренерго”, щоб зменшити навантаження на енергосистему.