Соціальна медіаплатформа TikTok заявила, що в неділю, 19 січня, буде “вимушена припинити роботу”, якщо Білий дім не дасть “остаточну” заяву про її майбутнє.

Про це пише ABC News із посилання їм на заяву компанії.

Оголошення з’явилося після того, як раніше того дня Верховний суд підтримав закон про заборону TikTok, якщо до неділі платформа не розірве зв’язки з китайською материнською компанією ByteDance.

Раніше в п’ятницю адміністрація Байдена заявила, що не буде застосовувати потенційну заборону відразу після закінчення терміну, залишивши виконання закону на обраного президента США Дональда Трампа, який вступить на посаду в понеділок, 20 січня.

Однак у TikTok заявили, що повідомлення від адміністрації Байдена були недостатньо чіткими, тож понад 170 мільйонів американців – користувачів соцмережі TikTok досі не розуміють, що чекати від завтра.

“Якщо адміністрація Байдена негайно не надасть остаточну заяву, то, на жаль, TikTok буде змушений припинити роботу 19 січня”, – йдеться в заяві соцмережі.

У відповідь на заяву TikTok офіційний представник Білого дому сказав ABC News увечері в п’ятницю, що адміністрація Байдена вже доклала зусиль, щоб повідомити свою позицію – нова адміністрація Трампа буде виконувати закон.

“TikTok має залишатися доступним для американців, але просто під американською власністю або іншою власністю, яка розв’язує проблеми національної безпеки, визначені Конгресом при розробці цього закону”, – заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Трамп, який виступав проти заборони TikTok, заявив, що намагатиметься її скасувати.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Байден підписав закон про заборону TikTok у США. Цей крок став найсерйознішою багаторічною спробою Вашингтону обмежити діяльність мережі, пов’язаної з Китаєм.