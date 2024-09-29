Про це повідомляє ВВС.

Після двох днів сильних дощів, що спричинили затоплення долини біля Катманду в Непалі, тисячі будинків опинилися під водою. Повені та зсуви забрали життя понад 120 людей, десятки зникли безвісти.

Мешканці розповідали, що рятувалися, перестрибуючи з одного даху на інший. Рятувальні екіпажі працювали на вертольотах і човнах.

Деякі жителі змогли повернутися до своїх затоплених будинків, але через заблоковані дороги багато хто залишається відрізаним. Врятовано понад 3000 людей, а 60 осіб досі вважаються зниклими.

Повінь пошкодила водопроводи, телефонні лінії та електромережі. До рятувальних операцій залучено 10 000 поліцейських, волонтерів і військових. Уряд закликав уникати подорожей і заборонив рух автотранспорту вночі в долині Катманду.