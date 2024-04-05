Сьогодні, 5 квітня, безпілотник атакував військову частину Міноборони у Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною.

Про це заявили у Міністерстві держбезпеки невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР).

“Сьогодні о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була станція радіолокації, якій були нанесені незначні пошкодження, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу”, — заявили там.

У відповідь на цей інцидент Бюро політики реінтеграції Молдови заявило, що проводить аналіз інформації щодо можливого інциденту та підтверджує, що триває низка викликів у регіоні, спрямованих на викликання паніки та напруги.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відзначив, що Україна не причетна до цієї події й виключає можливість витрати дронів для подібних провокацій. Також він зазначив, що існують сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем.

Раніше, 17 березня, також були повідомлення про атаку дроном військової частини у Придністров’ї, яку також розглядали як спробу викликати паніку в регіоні. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов тоді назвав це “російською провокацією”.