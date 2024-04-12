Її вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу.

У Дніпропетровській області в ніч на 12 квітня збили чотири безпілотники, повідомили в Силах оборони півдня України.

“Усі чотири дрони РФ знищили в Криворізькому районі”, – зауважив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

 “Також у ніч на 12 квітня армія РФ атакувала Нікопольщину FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили двома безпілотниками. Пошкоджено два приватні будинки”, – додав керівник ОВА.

Загиблих і поранених немає.

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