Українці в ніч на 27 жовтня востаннє переведуть годинники на зимовий час, після чого зміна більше не відбуватиметься.

Це регламентовано законом №4201, ухваленим Верховною Радою, яким скасовується перехід між літнім та зимовим часом.

Отже, 27 жовтня о 4:00 ранку годинники переведуть на годину назад, що збільшить цю добу на одну годину. На території України буде закріплено єдиний київський час — UTC+2.

Новий закон щодо обчислення часу не тільки регулює правові аспекти цього питання, але й має на меті посилення національної безпеки та територіальної цілісності України. Це зумовлено тим, що на тимчасово окупованих територіях використовується час держави-агресора — Російської Федерації. Уніфікація часу на всій території України допоможе зміцнити її безпекові позиції та сприятиме процесу деокупації та реінтеграції окупованих земель.

Нагадаємо, що Верховна Рада 16 липня 2024 року ухвалила закон, який підтримали 261 депутат, скасувавши перехід з літнього на зимовий час і навпаки.