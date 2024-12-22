У тисняві, що виникла під час роздачі безкоштовної їжі напередодні різдвяних свят загинули 67 нігерійців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, у столичному районі Маїтама не менше 10 людей загинули внаслідок тисняви ​​під час роздачі рису незаможним у католицькій церкві Святої Трійці. До храму прийшло набагато більше бідних людей, ніж очікувалося.

Ще один інцидент стався на стадіоні міста Окіджа (штат Анамбра). Там понад 40 осіб, які намагалися бути першими в отриманні безкоштовних продуктових наборів, були задавлені в натовпі.

Ці два інциденти сталися за кілька днів після того, як 35 дітей загинули в тисняві на шкільному ярмарку на південному заході країни.