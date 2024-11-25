У понеділок, 25 листопада, російські війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дві людини постраждали у Нікополі через удар дроном-камікадзе. 48-річна жінка та 54-річний чоловік в лікарні. Їхній стан середньої тяжкості”, – йдеться у його повідомленні.

Також він додав, що під час цією ворожої атаки було пошкоджено АЗС та легковик.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.