Ввечері у суботу, 6 липня, росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа у житловому будинку. Коли рятувальники працювали на місці ворог підступно атакував їх. Внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники встигли перейти в укриття.

Про це повідомляє ДСНС.

“Аби транспортувати особовий склад та вціліле обладнання, до місця події рушив вантажний автомобіль ДСНС. Проте ворог знову наніс прицільний удар, пошкодивши транспортний засіб. Лише наступної спроби вдалося евакуювати рятувальників”, — наголосили у пресслужбі.

Рятувальники зауважили, що й на цьому російські загарбники не зупинились — вони продовжили обстріли, через що виникли пожежі в населеному пункті.

“Після опівночі внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів у гаражному кооперативі. На ранок обидві пожежі ліквідовані”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок нічних ударів по райцентру Нікополя Дніпропетровської області, травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.