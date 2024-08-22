У Нікополі російський FPV-дрон завдав удару по п’ятиповерховому будинку

Про це повідомила Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією поліції, протягом ночі та вдень російські війська здійснювали атаки FPV-дронами та обстріли важкою артилерією на території Нікополя, а також по Мирівській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Внаслідок удару FPV-дроном по п’ятиповерховому будинку в Нікополі постраждала жінка, яка народилася в 1943 році.
Крім того, у Нікополі російський артилерійський обстріл пошкодив кілька приватних будинків, гараж, господарчу споруду, огорожу та лінії електропередач.
В результаті артилерійського обстрілу одного з сіл у Червоногригорівській громаді, який стався о 11:40, був пошкоджений приватний будинок і обірвана лінія електропередач.
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