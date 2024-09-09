Внаслідок артилерійського обстрілу у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення.

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям”, — написав він.

Крім того, ще троє людей отримали осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.

Зазначається, що російські військові випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі.