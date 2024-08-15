Німецький уряд оголосив про передачу нового пакет військової допомоги для України, який включає системи ППО малої та середньої дальності Iris-T і танки Leopard.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

За його словами, Україна до грудня 2024 року отримає по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T. А також 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.

До нового пакета німецької допомоги увійде: