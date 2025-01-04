У лютому в Німеччині відбудуться вибори у Бундестаг. У передвиборчій кампанії активну участь бере ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яку відкрито підтримує американський мільярдер Ілон Маск.

Про це пише DW.

Як пише видання, Ілон Маск відкрито підтримує цю партію та критикує німецьких лідерів, називаючи президента Франка-Вальтера Штайнмаєра “антидемократичним тираном”.

Крім того, у своїх дописах в соцмережі X бізнесмен жорстко критикує демократичні інституції Німеччини, а партію AfD називає “останньою надією” для Німеччини. За його словами німецькому виданню Welt am Sonntag, лише ця партія може врятувати країну від економічного та культурного занепаду.

Бундестаг поки що офіційно утримається від коментарів щодо заяв Ілона Маска, але правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вже висловила своє обурення. Зокрема глава партії Ларс Клінґбайль назвав поведінку Маска неприйнятною і закликав до створення правових інструментів для боротьби з фейками. Також він порівняв дії Маска із втручанням у вибори із діями глави Кремля Володимира Путіна.