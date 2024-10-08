Про це пише Reuters із посиланням на неназваного німецького урядовця.
Він не уточнив, що саме має на увазі під «справедливим» миром, а проте застеріг Росію, щоб там не сприймали готовність до перемовин як слабкість.
Крім того, німецький урядовець розповів, що на засіданні «Рамштайну» в Німеччині, на яке в останню мить відмовився їхати президент США Джо Байден, Україна отримає меседж, «що наша підтримка є потужною і тривалою».
Тим часом для Москви меседжем буде те, що їй немає сенсу сподіватися на зменшення підтримки України від Заходу і те, що «час зіграє на руку російській агресивній війні», каже він.
Німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в урядових колах повідомила, що Шольц може стати першим серед очільників уряду головних країн-союзників України, хто відновить прямі контакти з Путіним.
Телефонну розмову начебто запланували напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Бразилії, що відбудеться в листопаді. У кремлі натомість коментували, що спільних тем для розмови «на поверхні» немає, а відносини Німеччини та Росії «зведені нанівець».
Раніше в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що канцлер Німеччини намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій Москві.