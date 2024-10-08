Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до мирних перемовин з лідером Росії за умови, що вони допоможуть на шляху до «справедливого стійкого миру».

Про це пише Reuters із посиланням на неназваного німецького урядовця.

Він не уточнив, що саме має на увазі під «справедливим» миром, а проте застеріг Росію, щоб там не сприймали готовність до перемовин як слабкість.

Крім того, німецький урядовець розповів, що на засіданні «Рамштайну» в Німеччині, на яке в останню мить відмовився їхати президент США Джо Байден, Україна отримає меседж, «що наша підтримка є потужною і тривалою».

Тим часом для Москви меседжем буде те, що їй немає сенсу сподіватися на зменшення підтримки України від Заходу і те, що «час зіграє на руку російській агресивній війні», каже він.

Німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в урядових колах повідомила, що Шольц може стати першим серед очільників уряду головних країн-союзників України, хто відновить прямі контакти з Путіним.

Телефонну розмову начебто запланували напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Бразилії, що відбудеться в листопаді. У кремлі натомість коментували, що спільних тем для розмови «на поверхні» немає, а відносини Німеччини та Росії «зведені нанівець».

Раніше в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що канцлер Німеччини намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій Москві.