Про це повідомляє WAZ.de.
“З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права”, — пояснив він.
Він також підкреслив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, заявив Фабер.
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