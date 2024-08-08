Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер не бачить проблеми у тому, якщо Україна застосовуватиме німецьку зброю в операціях на території РФ, зокрема танк Leopard 2.

Про це повідомляє WAZ.de.

“З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права”, — пояснив він.

Він також підкреслив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, заявив Фабер.