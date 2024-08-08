Das russische Verteidigungsministerium veröffentliche Drohnenaufnahmen, die Panzer auf russischem Boden in der Region Kursk zeigen.

Про це повідомляє WAZ.de.

“З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права”, пояснив він.

Він також підкреслив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, заявив Фабер.

  • Українських лікарів-біженців не беруть на роботу в Німеччині
  • Один із регіонів Німеччини припинить видачу українським чоловікам спеціальних документів для поїздок за кордон
  • Чехія отримає за допомогу Україні 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини