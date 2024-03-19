Як повідомляє Reuters, про це йдеться у заяві федеральної прокуратури.
Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., перебуває під вартою із серпня. Його звинувачують у тому, що з травня минулого року він за власною ініціативою неодноразово звертався до консульства Росії у Бонні та російського посольства у Берліні з пропозицією про співпрацю.
В одному випадку Томас Х. передав інформацію, отриману під час своєї роботи, з наміром передати її російській розвідці, заявила федеральна прокуратура.
Він був заарештований у Кобленці, де розташовується на заході Німеччини закупівельне агентство. У його будинку та на робочому місці провели обшуки.
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