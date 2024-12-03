Регіональний суд у німецькому місті Ессен виніс вирок чотирьом підліткам у справі про вбивство українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Про це пише WDR.

Як пише видання, суд встановив, що обвинувачені, яким на початок судового процесу було від 14 до 16 років, напали на двох українців із ножами та кийками. Унаслідок цього двоє спортсменів загинули.

Деталі вироку:

двох підлітків засуджено до 10 років ув’язнення;

ще двоє отримали по 8,5 років позбавлення волі.

Суд не виявив у діях нападників ксенофобського мотиву, хоча прокуратура припускала, що напад міг бути пов’язаний із українським походженням жертв. Натомість зазначається, що обвинувачені діяли “усвідомлюючи, що їм не потрібна причина для вбивства”.

Під час судового процесу підсудні вибачилися перед родинами загиблих.

Також видання передає, що вироки ще не набрали законної сили, адвокати підсудних оголосили, що подадуть апеляцію.

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року 17-річний спортсмен Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19).

На баскетболістів напали з ножами на вулиці перед черговим матчем. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко помер у реанімації через 10 днів.