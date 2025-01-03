Член Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та експерт з питань безпеки Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина має долучитися до миротворчої місії в Україні після закінчення війни. Політик наголошує, що як економічно найсильніша країна Європи, ФРН повинна взяти на себе відповідальність за мир і безпеку на континенті.

Про це повідомляє Schwäbische.

“Німеччина повинна бути готовою зробити вагомий внесок у забезпечення миру та європейської архітектури безпеки”, – заявив Кізеветтер.

Він також наголосив, що участь німецьких військових із “робастним оснащенням” є необхідністю.

Кізеветтер вважає, що така місія має здійснюватися в межах співпраці ЄС і НАТО, що дозволить врахувати євроатлантичну безпекову архітектуру. Він також підкреслив важливість застосування “ядерного захисного парасольки НАТО” для гарантування безпеки України.

“Ефективність миротворчої місії залежить від її інтеграції у європейську та трансатлантичну безпекову систему, що включає НАТО. Це дозволить гарантувати, що Україна отримає належний рівень захисту”, – пояснив він.

Водночас голова комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (FDP) утрималася від чітких заяв щодо залучення німецьких військових до такої місії. На її думку, у мирних переговорах ЄС має відігравати активну роль і не дозволяти, щоб рішення ухвалювалися лише між Росією та США.

“Майбутні рішення щодо миру не повинні ухвалюватися за спиною Європи. ЄС має взяти відповідальність у свої руки”, – підкреслила Штрак-Ціммерманн.

За даними опитування YouGov, більшість громадян Німеччини – 56% – підтримують ідею міжнародної миротворчої місії в Україні. Однак лише 23% респондентів вважають, що до такої місії мають долучитися німецькі військові, тоді як 33% висловлюються проти їхньої участі.

Хоча у НАТО тривають обговорення щодо забезпечення можливого перемир’я, жодних конкретних сигналів про його наближення наразі немає. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти передчасного обговорення миротворчих місій, наголошуючи на необхідності зосередження на поточних питаннях.