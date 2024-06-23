Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт вимагає, щоб українські біженці працевлаштовувалися або поверталися до України.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, яке наводить ZDF.

“Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України”, – зазначив він.

Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

“Нам потрібні сильніші зобов’язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції”, – наголосив Добріндт.

Однак повідомляється, що вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв’ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та “раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву “Х”, що означає “християнин”.

“Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті”, – заявив він.

Крім того зазначається, що лідер партії “Зелених”, яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.