Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, пише DW.
Згідно з новими пропозиціями, замість стандартних соціальних виплат із безробіття, які українці отримують на рівні з німцями та іншими резидентами, міністр пропонує ввести комбінацію “виплат для шукачів притулку” та “грошей для громадян”.
Лінднер уточнив, що українці не зобов’язані будуть проходити процедуру надання притулку, але автоматично отримуватимуть “гроші для громадян”, орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум. Це дозволить їм брати участь у суспільному житті навіть без роботи.
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