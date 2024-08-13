В Оберхаузені (Німеччина) розпочався судовий процес над чотирма підлітками, яких звинувачують у вбивстві двох баскетболістів зі збірної України: 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка.

Про це пише DW.

На засіданні у палаті в справах неповнолітніх присутні батьки убитих українців. За словами адвоката потерпілих Аліси Скальйон, вони розраховують на максимально жорстке покарання.

Заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.

Судитимуть підлітків віком від 14 до 16 років, двоє з яких є громадянами Німеччини, і ще двоє — громадянами Сирії.

Прокуратура вважає, що напад був вчинений на ґрунті ксенофобії. За даними обвинувачення, злочинний план був складений ще в автобусі, а єдиною причиною нападу стало те, що жертви були українцями. У справі також є відеозаписи з камери спостереження в автобусі.

Троє з чотирьох обвинувачених скоювали злочини ще до нападу на українців. Один з них вже раніше був затриманий за пограбування та нанесення тілесних ушкоджень. Адвокат потерпілих вважає, що суд має врахувати ці факти.

10 лютого 2024 року 17-річний спортсмен Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19).

На баскетболістів напали з ножами на вулиці перед черговим матчем.Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко помер у реанімації через 10 днів.