У Німеччині у багатьох містах у п’ятницю, 1 березня, страйкують співробітники громадського транспорту. Рух автобусів, трамваїв і метро в усіх федеральних землях, крім Баварії та Саара, упродовж дня буде практично паралізований.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що попереджувальні страйки, до яких закликала профспілка Ver.di, у Німеччині тривають хвилями з початку тижня. Вони відбувалися то в одній, то в іншій землі. У п’ятницю відбувається масовий страйк.

Серед вимог профспілки — поліпшення умов праці для приблизно 90 тисяч співробітників транспортних підприємств. А також збільшення часу відпочинку між змінами, більша кількість відпускних днів або підвищення суми відпускних грошей.

Крім того, по всій Німеччині в п’ятницю відбудуться демонстрації на захист клімату, організовані рухом Fridays for Future, що ще сильніше ускладнить ситуацію на дорогах, пише DW.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у четвер, 1 лютого, скасували 1100 рейсів через страйк в 11 аеропортах. Від одноденного страйку постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів.

Перед тим у Німеччині страйкували лікарі університетських клінік.