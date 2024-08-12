У німецькому місті Росток помер 46-річний українець від отриманих поранень. Поліція підозрює, що це вбивство.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.

“Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок”, — пише видання.