Про це повідомляє Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.

“Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок”, — пише видання.

Зазначають, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.