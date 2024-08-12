Про це повідомляє Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції.
“Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок”, — пише видання.
Зазначають, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.
Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.
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