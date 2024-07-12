Після повідомлення про змову з метою вбивства гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера в уряді Німеччини заявили, що не дозволять Росії залякати себе і продовжать робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Reuters.

“Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині”, — сказала вона.

Компанія Rheinmetall прямо не підтвердила повідомлення про підготовку замаху на Паппергера, але заявила, що “завжди вживає необхідних заходів” для забезпечення безпеки за результатами регулярних консультацій з органами безпеки.

Після цих повідомлень, німецька оборонна група Hensoldt, яка виробляє радіолокаційну технологію для системи протиповітряної оборони IRIS-T, що використовується в Україні, заявила, що переоцінює заходи безпеки.

Напередодні CNN із посиланням на джерела повідомив, що Росія планувала вбити Арміна Паппергера, генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall.

На початку 2024 року розвідка США виявила що російський уряд планував вбивство Паппергера як очільника німецького виробника зброї, що виробляв артснаряди і військову техніку для України. США попередили служби безпеки Німеччини, і ті зірвали змову.