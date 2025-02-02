У Німеччини припинили рекламну кампанію російськомовного видання “Медуза” з кадрами українців, які постраждали під час війни Росії проти України.

Про це повідомив посол в Німеччині Олексій Макеєв, посилаючись на лист креативного директора й засновника творчого агентства LURE.

Згідно з інформацією представника агентства, з мережі видали всі повʼязані зі скандальною рекламою матеріали. Також LURE проінструктував партнерів невідкладно припинити демонстрацію рекламної кампанії “Медузи” на будь-яких платформах.

Водночас Макеєв закликав українців у Німеччині переконатися, що рекламну кампанію справді скасували, та сповістити, якщо вони побачать ролики чи візуальну рекламу.

“Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу. Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу — стежитимемо за нашим демократичним морем разом”, — написав Макеєв.

Нагадаємо, англомовна версія російського видання Meduza запустила рекламну кампанію для західних читачів, у якій використовуються кадри війни в Україні. Про це також написала членкиня української громадської організації Віче Берлін Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу в берлінському кінотеатрі і впізнала вибухи в Україні, фото Ярослава Базилевича, який втратив дружину і трьох дітей унаслідок російського удару по Львову 4 вересня 2024 року, фото руйнувань українських міст, а також інші трагедії в Україні. За словами Фешак, ця реклама також з’явилася на білбордах.