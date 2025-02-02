Скріншот lureberlin via Instagram

Про це повідомив посол в Німеччині Олексій Макеєв, посилаючись на лист креативного директора й засновника творчого агентства LURE.

Згідно з інформацією представника агентства, з мережі видали всі повʼязані зі скандальною рекламою матеріали. Також LURE проінструктував партнерів невідкладно припинити демонстрацію рекламної кампанії “Медузи” на будь-яких платформах.

Водночас Макеєв закликав українців у Німеччині переконатися, що рекламну кампанію справді скасували, та сповістити, якщо вони побачать ролики чи візуальну рекламу.

“Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу. Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу стежитимемо за нашим демократичним морем разом”, написав Макеєв.

Нагадаємо, англомовна версія російського видання Meduza запустила рекламну кампанію для західних читачів, у якій використовуються кадри війни в Україні. Про це також написала членкиня української громадської організації Віче Берлін Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу в берлінському кінотеатрі і впізнала вибухи в Україні, фото Ярослава Базилевича, який втратив дружину і трьох дітей унаслідок російського удару по Львову 4 вересня 2024 року, фото руйнувань українських міст, а також інші трагедії в Україні. За словами Фешак, ця реклама також з’явилася на білбордах.