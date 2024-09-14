Про це повідомляє DW.
“На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу”, — заявив Мютценіх в інтерв’ю Rheinische Post.
Політик зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія має бути присутня на наступному мирному саміті.
На думку Мютценіха, до складу контактної групи могли б увійти такі країни як Китай, Індія, Туреччина та Бразилія.
“У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути перспективною і відігравати важливу посередницьку роль”, — резюмував Мютценіх.
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