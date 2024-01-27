В аеропорту Мюнхена, Німеччина, затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро.

Про це пише BILD.

Як зазначило видання, працівники аеропорту вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшли пачки купюр по 20 та 50 євро. Усього чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.

Перед цим під час огляду чоловік повідомив, що має лише 300 євро.

“Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.

Як заявили у митній службі, зараз там з’ясовують, “чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися”.

Гроші, швидше за все, конфіскують на користь Німеччини.