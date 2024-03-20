Минулого тижня стало відомо про вбивство 27-річної Маргарити Разаз. Її тіло знайшли на півдні Німеччини на березі Рейну. Вона жила в центрі для біженців разом із матір’ю та новонародженою дочкою.

Про це повідомляє видання BILD.

Доньку жінки невдовзі знайшли, а її 51-річну бабусю Марину Стеценко оголосили зниклою безвісти. Тепер її тіло виявили в озері поблизу селища Бад-Мінгольсгайм.

У вбивстві українок підозрюють 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка.