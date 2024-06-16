У Німеччині відзначають наростання кількості мігрантів, які прибувають в країну, нелегально потрапивши у ЄС з території Білорусі. За перші п'ять місяців цього року федеральна поліція Німеччини зареєструвала 2215 мігрантів, які прибули нелегальним шляхом по так званому "білоруському маршруту". Їх спіймали на кордоні Німеччини з Польщею та Чехією.

Про це повідомляє dpa.

Загалом з січня по травень 2024 року кількість нелегальних мігрантів неухильно зростає: якщо у перші зимові місяці року виявили 25-26 таких людей, то в березні – вже 412, у квітні – 861, у травні – 891.

Це повторює тенденцію попереднього року, проте кількісні показники тоді були ще більшими – понад шість тисяч осіб за перші 5 місяців.

Видання зазначає, що з 2021 року Євросоюз звинувачує Білорусь у навмисному сприянні подорожам мігрантів з охоплених кризою країн, переважно Близького Сходу, надаючи їм візи та логістичну допомогу. Після заманювання мігрантів до Білорусі їх відправляють далі до країн ЄС, таких як Польща.

Брюссель вважає, що це спроба дестабілізувати блок із 27 країн у відповідь на санкції ЄС проти Білорусі через придушення продемократичних протестувальників і співучасть країни у вторгненні Росії в Україну.

У Німеччині нелегально прибулих до країни людей розміщують у приміщеннях, поки розглядають їхні заяви про надання притулку.

На тлі того, що Польща встановила на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 5,5 метрів, який підтримує камери та охорона, все більше людей намагаються перетнути кордон нелегально: з початку року польська прикордонна служба зареєструвала 16,5 тисяч таких спроб. За цей же період 2023 року їх було 11,2 тисячі.