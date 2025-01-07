Про це повідомляє BBC.
Це нововведення покликане зменшити затори в центрі Манхеттена та залучити мільярди доларів на розвиток громадського транспорту.
У 2024 році Нью-Йорк вдруге поспіль визнали найбільш завантаженим містом світу, де в години пік транспорт у центрі рухався зі швидкістю лише 17 км/год.
Тарифи на в’їзд:
- Легкові автомобілі: до 9 доларів у години пік, 2,25 долари в інший час.
- Вантажівки та автобуси: від 14 до 22 доларів залежно від розміру.
Контроль за оплатою здійснюють 1 400 камер, розташованих по периметру зони.
Протести
Нововведення викликало неоднозначну реакцію серед містян. Частина мешканців називає це “тоталітаризмом” і виступає проти додаткових витрат.
Конгресмен Майк Лоулер, який представляє передмістя на північ від Нью-Йорка, ще у листопаді закликав Дональда Трампа зупинити проєкт. Трамп, як корінний житель Нью-Йорка, пообіцяв переглянути це рішення після вступу на посаду.
Влада сусіднього Нью-Джерсі намагалася заблокувати ініціативу, стверджуючи, що це шкодитиме екології, але суд відхилив їхній позов.
У соцмережах активісти закликають бойкотувати нововведення, а деякі блогери пропонують влаштувати масовий транзит без оплати, щоб перевантажити систему камер. З’являються ідеї з використанням лазерних указок для пошкодження сенсорів камер.
Деякі жителі вже почали акції протесту, а частина водіїв вирішила повністю уникати поїздок до Манхеттена.
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