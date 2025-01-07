З 5 січня в Нью-Йорку запровадили плату за в’їзд до центральної частини міста, так званої "зони заторів". До неї входять території на південь від Центрального парку, включаючи Емпайр-Стейт-Білдінг, Таймс-сквер та район Уолл-стріт.

Про це повідомляє BBC.

Це нововведення покликане зменшити затори в центрі Манхеттена та залучити мільярди доларів на розвиток громадського транспорту.

У 2024 році Нью-Йорк вдруге поспіль визнали найбільш завантаженим містом світу, де в години пік транспорт у центрі рухався зі швидкістю лише 17 км/год.

Тарифи на в’їзд:

Легкові автомобілі : до 9 доларів у години пік, 2,25 долари в інший час.

: до 9 доларів у години пік, 2,25 долари в інший час. Вантажівки та автобуси: від 14 до 22 доларів залежно від розміру.

Контроль за оплатою здійснюють 1 400 камер, розташованих по периметру зони.

Протести

Нововведення викликало неоднозначну реакцію серед містян. Частина мешканців називає це “тоталітаризмом” і виступає проти додаткових витрат.

Конгресмен Майк Лоулер, який представляє передмістя на північ від Нью-Йорка, ще у листопаді закликав Дональда Трампа зупинити проєкт. Трамп, як корінний житель Нью-Йорка, пообіцяв переглянути це рішення після вступу на посаду.

Влада сусіднього Нью-Джерсі намагалася заблокувати ініціативу, стверджуючи, що це шкодитиме екології, але суд відхилив їхній позов.

У соцмережах активісти закликають бойкотувати нововведення, а деякі блогери пропонують влаштувати масовий транзит без оплати, щоб перевантажити систему камер. З’являються ідеї з використанням лазерних указок для пошкодження сенсорів камер.

Деякі жителі вже почали акції протесту, а частина водіїв вирішила повністю уникати поїздок до Манхеттена.