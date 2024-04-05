У п'ятницю, 5 квітня, вранці в Нью-Йорку та його околицях стався землетрус із силою 4,8 бала. Підземні поштовхи були відчутні по всьому північному сходу США, включаючи Нью-Йорк, Коннектикут і Пенсильванію.

Про це повідомляють CBS News.

Землетрус відбувся приблизно о 10:20 ранку за місцевим часом.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був поблизу станції Вайтхаус у штаті Нью-Джерсі, за 40 миль на захід від Нью-Йорка. Поки немає повідомлень про руйнування.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гочул та мер міста Адамс були проінформовані про землетрус. Наразі оцінюються наслідки та будь-які можливі пошкодження.

“Я лежав у своєму ліжку, і весь мій багатоквартирний будинок почав трястися. Я почав божеволіти”, — сказав CBS New York мешканець Нью-Йорка Елайджа Вестбрук.

По всій території трьох штатів та у містах Філадельфія та Балтимор почулися поштовхи. Мешканці зазначали, що будинки тряслися і гуркотіли від Нью-Джерсі до Лонг-Айленда.

Землетрус стався всього кілька місяців після того, як Геологічна служба США попередила про можливість руйнівних землетрусів на 75% території країни протягом наступних 100 років. Це не перший раз, коли східне узбережжя та Нью-Йорк потерпають від землетрусів. У 1884 році в Нью-Йорку зафіксували землетрус силою 5,0 бала. У Нью-Джерсі є розлом Рамапо, а під Манхеттеном є п’ять менших розломів.

У 2011 році у Вірджинії стався землетрус силою 5,8 бала, який вразив усе східне узбережжя.