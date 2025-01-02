У районі Квінс, Нью-Йорк, в нічному клубі Amazura сталася стрілянина, внаслідок якої постраждало щонайменше 11 осіб. Інцидент стався пізно ввечері, близько 23:20 за місцевим часом, поблизу 144-ї вулиці та Авеню Арчер у районі Джамайка.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Кілька постраждалих самостійно звернулися до лікарні за медичною допомогою, інші були госпіталізовані силами екстреної медичної служби”, – повідомили в поліції Нью-Йорка (NYPD).

Представник NYPD зазначив, що серед постраждалих немає осіб у критичному стані, всі мають вижити. Поліція також досліджує сідан сірого кольору з номерами штату Нью-Джерсі, який може бути причетний до події.

На місці події були знайдені численні гільзи. Обставини стрілянини наразі залишаються невідомими, а підозрювані ще не встановлені.

“За даними пожежного департаменту Нью-Йорка (FDNY), з місця інциденту було транспортовано щонайменше 11 постраждалих”, – повідомляє Daily News.

Примітно, що клуб Amazura вже ставав місцем подібних інцидентів. У квітні цього року там відбулася стрілянина, внаслідок якої 20-річний чоловік отримав поранення в ногу, а 56-річного відвідувача поранило в голову. Розслідування інциденту триває, поліція намагається встановити точну кількість постраждалих та обставини стрілянини.