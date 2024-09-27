У місті Ніжин Чернігівської області один з кервників райуправління поліції за кермом автомобіля збив насмерть військовослужбовця.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

“Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України).

Проводяться необхідні слідчі дії.