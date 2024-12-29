Літак Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Осло, що в Норвегії, в суботу через збій гідравліки. Після посадки літак рейсу викотився за межі смуги. Усі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

Про це пише SR.

Зазначається, що рейс, який вилетів з аеропорту Осло в Амстердамі, був направлений в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.

Попри те, що літак безпроблемно приземлився, він втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись на м’якій траві.

Усі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.

“Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло з пунктом призначення Амстердам цього вечора (28.12) було чути гучний шум. Було вирішено спрямувати в аеропорт Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на невеликій швидкості вилетів за межі злітної смуги на траву. Усі 176 пасажирів і 6 членів екіпажу неушкоджені та перебувають під опікою. Обставини інциденту з’ясовуються”, — йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Після аварійної посадки пасажири були безпечно евакуйовані з літака за допомогою мобільних сходів, оскільки рятувальники швидко прибули на місце події. Наразі влада надає підтримку та допомогу мандрівникам та екіпажу.