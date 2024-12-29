Про це пише SR.
Зазначається, що рейс, який вилетів з аеропорту Осло в Амстердамі, був направлений в аеропорт Сандефіорд, розташований приблизно за 110 кілометрів на південь від Осло.
Попри те, що літак безпроблемно приземлився, він втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зупинившись на м’якій траві.
Усі 182 людини на борту, включаючи пасажирів і членів екіпажу, в результаті інциденту не постраждали.
“Під час зльоту рейсу KL1204 з Осло з пунктом призначення Амстердам цього вечора (28.12) було чути гучний шум. Було вирішено спрямувати в аеропорт Сандефіорд. Після посадки Boeing 737 на невеликій швидкості вилетів за межі злітної смуги на траву. Усі 176 пасажирів і 6 членів екіпажу неушкоджені та перебувають під опікою. Обставини інциденту з’ясовуються”, — йдеться в повідомленні авіакомпанії.
Після аварійної посадки пасажири були безпечно евакуйовані з літака за допомогою мобільних сходів, оскільки рятувальники швидко прибули на місце події. Наразі влада надає підтримку та допомогу мандрівникам та екіпажу.
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