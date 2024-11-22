У Норвегії 20-ти річний студент був затриманий за звинуваченнями у шпигунській діяльності на користь Росії та Ірану. Він працював охоронцем у посольстві США в Осло, повідомляють норвезькі правоохоронці.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловіка, ім’я якого не розголошується, було взято під варту терміном на чотири тижні.

Також норвезький телеканал NRK повідомляє, що підозрюваний є співвласником охоронної компанії, якою він керує разом із громадянином, що має подвійне громадянство Норвегії та однієї зі східноєвропейських країн.

У п’ятницю поліція Осло оголосила про перевірку ліцензії цієї компанії на ведення діяльності.

Представники норвезької служби внутрішньої розвідки (PST) заявили, що затримання підозрюваного відбулося у його гаражі в середу. Його звинувачують у діях, які могли завдати шкоди національній безпеці.

“Згідно з судовим ордером, поліція виявила записи, що підтверджують спілкування підозрюваного з особою, яка, ймовірно, керувала його шпигунською діяльністю”, – повідомляє NRK.

Підозрюваний, за інформацією суду, визнав, що збирав і передавав інформацію російській та іранській сторонам.

“Його звинувачують у зборі даних, які можуть зашкодити безпеці третіх країн”, – зазначив адвокат затриманого Джон Крістіан Елден, додаючи, що його клієнт заперечує звинувачення у шпигунстві.

Відомо, що чоловік здобуває ступінь бакалавра з безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій в Арктичному університеті Норвегії (UiT). Цей університет вже фігурував у схожій справі кілька років тому.