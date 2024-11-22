Про це повідомляє Associated Press.
Чоловіка, ім’я якого не розголошується, було взято під варту терміном на чотири тижні.
Також норвезький телеканал NRK повідомляє, що підозрюваний є співвласником охоронної компанії, якою він керує разом із громадянином, що має подвійне громадянство Норвегії та однієї зі східноєвропейських країн.
У п’ятницю поліція Осло оголосила про перевірку ліцензії цієї компанії на ведення діяльності.
Представники норвезької служби внутрішньої розвідки (PST) заявили, що затримання підозрюваного відбулося у його гаражі в середу. Його звинувачують у діях, які могли завдати шкоди національній безпеці.
“Згідно з судовим ордером, поліція виявила записи, що підтверджують спілкування підозрюваного з особою, яка, ймовірно, керувала його шпигунською діяльністю”, – повідомляє NRK.
Підозрюваний, за інформацією суду, визнав, що збирав і передавав інформацію російській та іранській сторонам.
“Його звинувачують у зборі даних, які можуть зашкодити безпеці третіх країн”, – зазначив адвокат затриманого Джон Крістіан Елден, додаючи, що його клієнт заперечує звинувачення у шпигунстві.
Відомо, що чоловік здобуває ступінь бакалавра з безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій в Арктичному університеті Норвегії (UiT). Цей університет вже фігурував у схожій справі кілька років тому.
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