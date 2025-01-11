Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що рішення ухвалене урядом у той час, коли Росія веде повномасштабну війну проти України. І коли сама ж РФ, яка межує із Норвегією за Полярним колом, не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції.

“Навколо нас все більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення на випадок «найгіршого сценарію» війни або збройного нападу. У такому випадку бомбосховища є одним із необхідних заходів захисту”, — заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілія Енгер Мель.

Уряд пропонує два типи укриттів: нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї, і для захисту від звичайної зброї, які можуть бути переобладнані зі станцій метро або гаражів.

До 1998 року будь-який великий житловий комплекс у Норвегії був зобов’язаний мати бомбосховище, але відтоді нових бомбосховищ не будували.