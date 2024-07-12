Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях “Канонерського судноремонтного заводу” з 2017 року.
Носієм “АС-36” став рятувальний корабель північного флоту РФ “Михаил Рудницкий”.
У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж “Рудницкого” не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та “АС-36”.
Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.
Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту “АС-36”.
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