1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях “Канонерського судноремонтного заводу” з 2017 року.

Носієм “АС-36” став рятувальний корабель північного флоту РФ “Михаил Рудницкий”.

У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж “Рудницкого” не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та “АС-36”.

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту “АС-36”.