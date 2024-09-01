У норвезьких водах знайшли мертвого кита-білуху, якого назвали Хвалдімір. Його підозрювали у шпигунстві на користь Росії через відеокамеру, закріплену на ньому, і його звичку взаємодіяти з людьми.

Про це повідомляє АР.

Як повідомила норвезька телерадіокомпанія NRK, у суботу рибалки виявили тіло кита в затоці Рісавіка на півдні Норвегії. За допомогою крана білуху витягли з води та перевезли до сусідньої гавані, де її мають дослідити фахівці.

«На жаль, ми знайшли Хвалдіміра плаваючим у морі. Він помер, але поки не зрозуміло, яка причина смерті», – сказав морський біолог Себастьян Странд, додавши, що на тварині не було помітно серйозних зовнішніх ушкоджень.

Цей кит, завдовжки 4,2 метра і вагою 1225 кілограмів, був уперше помічений біля північного острова Інгьойя неподалік арктичного міста Хаммерфест у квітні 2019 року. Він носив амуніцію з кріпленням для невеликої камери і пряжкою з написом «Обладнання Санкт-Петербург».

Це спричинило підозри, що білуха могла бути «шпигуном». Експерти припустили, що російський військово-морський флот, можливо, тренує китів для військових цілей.

Протягом наступних років білуху бачили в різних прибережних містах Норвегії. З’ясувалося, що вона не боїться людей і охоче вступає з ними у взаємодію.