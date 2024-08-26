У новому навчальному році в Естонії буде менше окремих класів для українських дітей

Про це повідомляє естонська громадська телерадіокомпанія Eesti Rahvusringhääling.

Зокрема, в Таллінні одна зі шкіл, яка приймала українських учнів, у новому навчальному році не відкриватиме перший клас, а через кілька років планує взагалі припинити свою діяльність. За даними телерадіокомпанії, станом на травень 2024 року в школах Естонії навчалося майже 9 тисяч українських дітей, з яких 24% були учнями початкової школи.

У попередні роки в кількох великих містах Естонії відкривали окремі класи для українських учнів. Однак головний експерт департаменту загальної освіти Міністерства освіти та науки Хеле Ліїв-Тельманн повідомив, що з початку нового навчального року таких класів буде менше.

“Школи, які навчали українських учнів в окремих класах, вважають, що учні зараз достатньо підготовлені до навчання з естонськими учнями, якщо вони в естономовних класах, або з російськими, якщо вони в класі з російською мовою навчання”, – сказав представник Міносвіти.

Посадовець зазначив, що спочатку вважалося, що українські біженці перебуватимуть в Естонії лише тимчасово. Але тепер все більше українських родин прагне здобувати освіту в Естонії. Це підтверджується тим, що кількість дітей, які навчаються в українській онлайн-школі паралельно з естонською, значно зменшилася порівняно з 2023 роком. Якщо раніше таких учнів було дві третини, то зараз їх частка знизилася до однієї третини.

Як і в попередні роки, школи на початку навчального року можуть надати українським дітям додаткові уроки з естонської мови. Проте з 2024 року для українських учнів не буде надаватися окрема підтримка, оскільки вона була запланована лише на перші роки адаптації 2022-2023 року.