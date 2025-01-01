У новорічну ніч правоохоронці доставили близько 300 осіб до відділків поліції за порушення комендантської години.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що затриманих перевіряли на причетність до диверсійних дій, однак жодних підтверджень не було виявлено.

“З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність до будь-якої диверсійної роботи, проте вона не підтверджувалася. Тому це досить низька цифра”, — зазначив Серединський.

Крім того, в ніч проти 1 січня поліція зареєструвала 35 повідомлень про перебування громадян у стані алкогольного сп’яніння та 24 повідомлення щодо використання піротехніки.