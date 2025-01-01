У новорічну ніч, з 20:30 31 грудня 2024 року до ранку 1 січня 2025 року, російські війська здійснили масштабну атаку безпілотними літальними апаратами (БпЛА) різних типів, зокрема «Shahed». Ворог запустив 111 ударних дронів із напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Для відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. Злагоджена робота Повітряних Сил та інших підрозділів Сил оборони дозволила ефективно нейтралізувати більшість загроз.

“Підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені противником через активну протидію Сил оборони. Вони не досягли своїх цілей і не спричинили негативних наслідків. Два дрони з курсу повернулися на територію Росії та Білорусі.