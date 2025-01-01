Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Для відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. Злагоджена робота Повітряних Сил та інших підрозділів Сил оборони дозволила ефективно нейтралізувати більшість загроз.
“Підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені противником через активну протидію Сил оборони. Вони не досягли своїх цілей і не спричинили негативних наслідків. Два дрони з курсу повернулися на територію Росії та Білорусі.
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