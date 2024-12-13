Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“В Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт. Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об’єктів та підприємств Росії, зокрема – енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухо-захисне обладнання”, – зазначив Коваленко.
За словами Коваленка, цей об’єкт виконував критично важливу функцію для підтримки роботи галузей, які забезпечують обороноздатність Росії. Інцидент може призвести до порушення діяльності стратегічних підприємств.