У російському місті Новосибірськ масштабна пожежа знищила склад, що мав безпосередній стосунок до військової та стратегічної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“В Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт. Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об’єктів та підприємств Росії, зокрема – енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухо-захисне обладнання”, – зазначив Коваленко.

За словами Коваленка, цей об’єкт виконував критично важливу функцію для підтримки роботи галузей, які забезпечують обороноздатність Росії. Інцидент може призвести до порушення діяльності стратегічних підприємств.