Під ранок неділі, 20 жовтня, в російському місті Дзержинськ Нижньогородській області прогриміли вибухи. За інформацією місцевих жителів, під атакою опинився Завод імені Я. М. Свердлова, який виробляє вибухові речовини та снаряди для різних галузей.

Про це пише російське видання Astra.

Повідомляється, що вибухи, які пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом було чути як у самому Дзержинську, так і в обласному центрі області — Нижньому Новгороді. Також медіа публікувало відео, на якому було чутно тривалу стрілянину, ймовірно пов’язану із діями російської протиповітряної оборони.

Місцеві жителі стверджують, що метою атаки став Завод імені Я. М. Свердлова, який перебуває під санкціями з боку України та низки західних країн. Цей завод відомий як один із найбільших виробників промислових вибухових речовин і снарядів для різних галузей, включно з авіаційними та артилерійськими боєприпасами, а також ракетами для ППО.

За даними Нижньогородської області, внаслідок атаки БпЛА поранення отримали четверо співробітників пожежної частини в Дзержинську. Чиновник не підтвердив, що ціллю атаки був Завод імені Я. М. Свердлова. За його словами, російські засоби ППО та радіоелектронної боротьби відбили атаку БпЛА на території дзержинської промзони.