Про пожежу повідомляє МНС Росії у Нижегородській області.

Як повідомили в МНС, на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння ємностей. Пожежно-рятувальні підрозділи залили за рангом пожежі №2.

За даними надзвичайників, загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає. Станом на 6.30 ранку пожежу було локалізовано і ліквідовано відкрите горіння на площі 500 кв.м.

За даними телеграм-каналу SHOT, площа загоряння становила близько 1000 квадратних метрів, величезний стовп густого чорного диму було видно за багато кілометрів із різних районів міста. За попередніми даними, горіли цистерни з лакофарбовими матеріалами, також усередині приміщень могли перебувати газові балони.