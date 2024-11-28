Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в місті. На території Волинської області зафіксовано влучання, у регіоні запроваджено екстрені відключення електроенергії.

“На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла”, — йдеться у повідомленні голови Волинської ОДА Івана Рудницького.

Також вибухи пролунали в Києві. За словами мера столиці Віталія Кличка, у місті працює ППО.

За даними КМВА, внаслідок ракетного удару російських по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про вибухи у місті.

За інформацією Вінницької ОВА, на Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Також травмовано жінку, їй надають необхідну медичну допомогу.

У Сумській області знищено кілька об’єктів інфраструктури. Пошкоджені школи, лікарня, багатоповерхівки, об’єкти водопостачання.

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, у регіоні понад 280 тисяч абонентів без світла. Є проблеми із водою. Школи переводять на дистанційне навчання.