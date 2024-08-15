Ратифікація Римського статуту МКС має велике значення для України – це не лише розширить можливості притягнення росіян до відповідальності, але й покращить співпрацю з міжнародною правовою системою.

Таку думку висловила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра у Facebook.

За її словами, після ратифікації Україна буде залучена до роботи МКС та отримає можливість “впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому”. Так, участь України у роботі МКС дозволить прискорити розгляд поточних справ, відкрити нові та забезпечити покарання для російських злочинців.

Крім того, Україна зможе брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС та формувати політику МКС, висувати свого кандидата на посаду судді та затверджувати розподіл бюджету МКС.

Ще одна причина, через яку Україна ратифікує Статут, – це спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів.

“Варто розуміти, що ратифікація не означає, що з’явиться ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності. По-перше, Україна вже повністю визнала юрисдикцію МКС з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами… По-друге, відповідно до компліментарності – фундаментального принципу роботи МКС – наші громадяни можуть постати перед МКС лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини”, – написала Мудра.

Вона також зазначила, що Україна ратифікує Статут із заявою за ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не матиме юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.