Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

На Дніпропетровщині під час огляду підстанції було виявлене пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників. Під час повторної атаки дронів дістав осколкове поранення черговий електромонтер з електробезпеки. Його госпіталізували.

На Донеччині внаслідок обстрілу були пошкоджені повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

На Харківщині знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

На Полтавщині під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалася підстанція. Живлення відновлене.

Крім того, через технологічні порушення у західному регіоні вимикалася повітряна лінія, при цьому енергетичний об’єкт знижував напругу. Живлення відновлене.

У центральному регіоні із технологічних причин знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлене.

У південно-східному регіоні знеструмлюввалася підстанція та залізниця, порушень руху потягів не було.

У південному регіоні вимикалось обладнання на одному з об’єктів, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

За минулу добу енергетики відновили живлення 14 857 споживачам.

Загалом через бойові дії і техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 528 населених пунктів.

Рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції становить 14,37 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1432 МВт.

21 вересня відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У Міненерго закликали продовжувати заощаджувати електроенергію у пікові години — з 7-ї до 10-ї та з 18-ї до 22-ї години, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми.

Із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки поточного року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, підкреслили у міністерстві.