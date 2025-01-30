Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій констатувала, що так звані «президентські вибори» в Білорусі 26 січня 2025 року не відповідають міжнародним стандартам, а отже, немає підстав визнавати легітимність Александра Лукашенка як президента Білорусі.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на текст резолюції «Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі», ухваленої 30 січня.

“Асамблея… вважає, що так звані вибори, організовані в Білорусі 26 січня 2025 року, не відповідають мінімальним міжнародним стандартам демократичних виборів і не мають жодної демократичної довіри… Немає підстав для визнання легітимності Александра Лукашенка як президента”, – йдеться у документі.

Резолюцію підтримали 79 делегатів ПАРЄ одноголосно.

Асамблея закликала держави-члени Ради Європи офіційно заявити про невизнання обрання Лукашенка та посилити санкції проти його режиму та його прибічників.

Водночас ПАРЄ пропонує зміцнити підтримку білоруських демократичних структур на чолі зі Світланою Тихановською, а також полегшити в’їзд і перебування білоруських громадян у країнах Ради Європи, які тікають від репресій.

Асамблея наголосила, що для приведення політики Білорусі у відповідність до європейських цінностей режим Лукашенка має припинити репресії, звільнити всіх політв’язнів, провести вільні вибори та забезпечити мирну передачу влади.

Також у ПАРЄ закликали Мінськ негайно запровадити мораторій на смертну кару та вжити заходів для її остаточного скасування.