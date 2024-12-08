Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді наразі не розглядаються законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку до 18 чи 20 років, а також примусову мобілізацію тих жінок, які пройшли базову військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

“Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається”, — запевнив нардеп.

Веніславський також зазначив, що жодні пропозиції щодо змін в статтю 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, яка визначає, що громадяни до 25 років не підлягають призову, не надходили для розгляду в комітет.

Також Веніславський вніс роз’яснення в питання мобілізації жінок. За його словами, у парламенті не розглядаються ініціативи щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

Нардеп запевнив, що військовозобовʼязані жінки можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.