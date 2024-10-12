Про це сказав член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

“На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має”, – зазначив Веніславський.

Він додав, що питання економічного бронювання досі активно обговорюється в Раді.

За словами Веніславського, ідея бронювання дуже дискусійна і “безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах”.

Нагадаємо, Верховна Рада не ухвалюватиме окремий закон про запровадження економічного бронювання. Його реалізація має відбутися постановою Кабміну.